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رياضة

مانشيني يعترف بالضعف الهجومي لإيطاليا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:27 ص
صدى البلد
محمد سمير
أبدى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عدم رضاه عن الأداء الهجومي للأتزوري خلال مواجهة أوكرانيا الودية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء أمس، الأربعاء.

وقال مانشيني، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أعتقد أننا كنا نستحق تسجيل هدفين على الأقل الليلة، ويجب علينا تحسين هذا الجانب ومواصلة السير في هذا الطريق".

وأضاف: "علينا أن نكون أكثر قوة في الهجوم، لأننا حين نحصل على الفرص نكون بحاجة للتسجيل".

وتابع: "من الطبيعي بعد 4 أو 5 تغييرات أن نعاني، وسمحنا لأوكرانيا ببعض الفرص في النهاية، ولكن الأداء كان جيدًا بشكل عام".

وأتم: "لدينا الآن 4 أيام للتحضير لبولندا (في دوري الأمم الأوروبية) وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

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