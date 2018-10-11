مانشيني يعترف بالضعف الهجومي لإيطاليا

أبدى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عدم رضاه عن الأداء الهجومي للأتزوري خلال مواجهة أوكرانيا الودية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء أمس، الأربعاء.





وقال مانشيني، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أعتقد أننا كنا نستحق تسجيل هدفين على الأقل الليلة، ويجب علينا تحسين هذا الجانب ومواصلة السير في هذا الطريق".





وأضاف: "علينا أن نكون أكثر قوة في الهجوم، لأننا حين نحصل على الفرص نكون بحاجة للتسجيل".





وتابع: "من الطبيعي بعد 4 أو 5 تغييرات أن نعاني، وسمحنا لأوكرانيا ببعض الفرص في النهاية، ولكن الأداء كان جيدًا بشكل عام".



