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منوعات

في برلين.. مقهى مخصص للمحجبات وصديقاتهن

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:33 ص
صدى البلد
نهى حمدي
"غير مسموح بالدخول سوى للنساء فقط" لافتة رفعت على أحد المقاهي الموجودة في شوارع برلين، محددة نوع زبائنها من الجنس اللطيف فقط دون دخول الرجال بما فيهم صاحب المقهى.

افتتح مقهى "ليدي هوكا" أبوابها للسيدات غير مسموح للرجال بالدخول إليها، حتى تحصل السيدات على حريتها كاملة داخل المكان، وانتشرت صور لهذا المقهى الذي يمتلئ عن آخره بالسيدات بمختلف أشكالهم وأطيافهم بما فيهم المحجبات، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وأوضحت المسئولة عن المقهى والتي تدعى "شاناي سندروك" أن فكرة افتتاح مقهى للسيدات ترجع لصاحب المقهى، الذي توصل إلى إقامة مقهى كهذا عندما فكر أن بعض السيدات قد يريدن أن يكون لهن مكان غير مختلط، يحصلن فيه على حريتهن، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

قابلت السيدات افتتاح المكان الخاص بهم في منطقة نيوكولن متعددة الثقافات في برلين في الصيف، بصدر رحب، وأضافت "سندروك" قائلة: "أرى أن هناك انقساما في الآراء، أود أن أقول إن نحو 50 في المئة من الرجال يقولون إنهم يرون أن هذا الأمر ممتاز لأنهم لا يريدون بالضرورة أن تزور زوجاتهم أو أخواتهم أو بناتهم المقاهي المختلط، أما الرجال الذين ينظرون للمقهى بشكل سلبي لا يرون سببا لوجود مقهى للنساء فقط".

ورغم أن مالك المقهى رجل إلا أنه لا يدخل إلى المكان في ساعات العمل، فجميع العاملات من النساء.
في برلين.. مقهى مخصص للمحجبات وصديقاتهن
في برلين.. مقهى مخصص للمحجبات وصديقاتهن
في برلين.. مقهى مخصص للمحجبات وصديقاتهن

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في برلين.. مقهى مخصص للمحجبات وصديقاتهن

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