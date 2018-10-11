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أخبار العالم

جوجل تطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي بتغريمها 4.34 مليار يورو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
طعنت شركة جوجل الأمريكية، في الغرامة القياسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها، بقيمة 4,34 مليار يورو، بتهمة الاحتكار بشأن نظام أندرويد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عن متحدث الشركة، آل فيرني: "قدمنا طعنا في قرار المفوضية الأوروبية المتعلق بأندرويد أمام محكمة الاتحاد الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض غرامة غير مسبوقة على جوجل، لاتهامها باستغلال نظام التشغيل بالهواتف الذكية "أندرويد"، من أجل تكريس تفوق محرك بحثها على الانترنت.

وطالبت المفوضية الأوروبية جوجل بإنها ممارستها غير المشروعة خلال 90 يومًا، وإلا ستصبح تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لشركة "ألفابت"، التي تتبع جوجل في أوروبا.

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