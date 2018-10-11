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محافظات

وفاة وكيل مجلس محلي محافظة كفر الشيخ الأسبق

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
إبراهيم أبو حمودة،
إبراهيم أبو حمودة، وكيل مجلس محلي محافظة كفر الشيخ الأسبق
محمود زيدان
يُشيع أهالي قرية كفر الشرقي والقرى المجاورة بمركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم، الخميس، في تمام الثانية ظهرًا، جنازة الحاج إبراهيم أبو حمودة، وكيل مجلس محلي محافظة كفر الشيخ الأسبق، وأحد رموز العمل العام والشعبي في المحافظة على مدار 50 عامًا.

وشغل أبو حمودة، منصب عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ لمدة 6 دورات متتالية، انتخب خلالها وكيلًا للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، ممثلًا عن العمال والفلاحين، وله باع طويل في العمل الخدمي والشعبي وفض المنازعات، من خلال ترأسه جلسات التحكيم العرفي بالمحافظة، وتدخله في إنهاء الخصومات الثأرية.

ونعت الهيئة البرلمانية بكفر الشيخ، وكيل مجلس محلي محافظة كفر الشيخ الأسبق إبراهيم أبو حمودة، مشيرة إلى أن المحافظة افتقدت قيمة وقامة سياسية ووطنية كبيرة ورمز من رموز العمل الشعبي والخدمي في المحافظة.

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