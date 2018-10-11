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مرأة

احذر.. الأدوات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الأطعمة والمشروبات فى الأدوات البلاستيك نظرا لسهولة استخدامها وتوافرها فى أى مكان، ولكن لا يعلم العديد مدى خطورة استخدام الأكواب والأطباق البلاستيك على صحتهم وصحة أبنائهم.

قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، بعض النصائح التى يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بمرض السرطان نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوات البلاستيكية ، أهمها:

- عدم تناول الشاى أو المشروبات الدافئة في الأكواب البلاستيك.
- عدم تناول الطعام الساخن في أطباق بلاستيك.
-لا تضعى الطعام فى وعاء البلاستيك عند تسخينه داخل المايكرويف، لأن عندما يلامس البلاستيك الحرارة ينتج مواد كيميائية قد تسبب مرض السرطان.

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