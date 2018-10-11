احذر.. الأدوات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الأطعمة والمشروبات فى الأدوات البلاستيك نظرا لسهولة استخدامها وتوافرها فى أى مكان، ولكن لا يعلم العديد مدى خطورة استخدام الأكواب والأطباق البلاستيك على صحتهم وصحة أبنائهم.





قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، بعض النصائح التى يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بمرض السرطان نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوات البلاستيكية ، أهمها:





- عدم تناول الشاى أو المشروبات الدافئة في الأكواب البلاستيك.

- عدم تناول الطعام الساخن في أطباق بلاستيك.