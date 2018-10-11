ماذا يحدث للجسم عند تناول الكشك؟

يعد الكشك من الأكلات المعروفة فى مصر والكثير من البلدان العربية ولكن تختلف طريقة صنعه حسب المكان ولكن بصورة عامة يصنع من دقيق القمح واللبن.





قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن الكشك يتميز بأنه ذو قيمة غذائية عالية ، نظرا لاحتوائه على البروتينات التى تتوافر فى اللبن والقمح.



