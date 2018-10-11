ماذا يحدث للجسم عند تناول الكشك؟

يعد الكشك من الأكلات المعروفة فى مصر والكثير من البلدان العربية ولكن تختلف طريقة صنعه حسب المكان ولكن بصورة عامة يصنع من دقيق القمح واللبن.
قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن الكشك يتميز بأنه ذو قيمة غذائية عالية ، نظرا لاحتوائه على البروتينات التى تتوافر فى اللبن والقمح.
وأضاف النادى، أن تناول الكشك يساعد على نمو خلايا الجسم وبالأخص العضلات لاحتوائه على الكالسيوم الموجود في اللبن، كما يعمل على نمو العظام عند الاطفال، بالإضافة إلى ذلك يحتوى القمح على فيتامين ب الغنى بالألياف التى تساعد على تنظيم عملية إخراج الفضلات من الجسم.