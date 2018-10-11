طريقة تحضير أوراك الدجاج بالباربيكيو للشيف الشربيني

نقدم لكم طريقة عمل اوراك الدجاج بالباربيكيو من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف، المذاع على قناة سي بي سي سفرة .



المقادير

افخاذ دجاج

ثلث كوب صلصة باربكيو

ثلث كوب صلصة صويا

ثلث كوب خلّ بلسميك

1 ملعقة كبيرة زنجبيل

4 فصوص ثوم كبير الحجم

ثلث كوب كاتشب

بصل

رشة سكر

رشة فلفل أسود



طريقة التحضير

* تشوح قطع الدجاج في الزيت مع رشة ملح

* ثم يضاف البصل والثوم ويشوحو جيدا

* في بولة يخلط صوص الباربيكيو – والصويا والخل البلسمي والكاتشب

* ثم يضاف كل الصوصات على قطع الدجاج وتترك حتى تنضج

* ثم تنشل قطع الدجاج ويضاف المكرونة المسلوقة على الصوص

* ثم تقدم المكرونة وعليها قطع الدجاج وتزين بالبقدونس

