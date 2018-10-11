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طريقة تحضير أوراك الدجاج بالباربيكيو للشيف الشربيني

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:04 ص
اوراك الدجاج بالباربيكيو
اوراك الدجاج بالباربيكيو
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل اوراك الدجاج بالباربيكيو من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف، المذاع على قناة سي بي سي سفرة .

المقادير
افخاذ دجاج
ثلث كوب صلصة باربكيو
ثلث كوب صلصة صويا
ثلث كوب خلّ بلسميك
1 ملعقة كبيرة زنجبيل
4 فصوص ثوم كبير الحجم
ثلث كوب كاتشب
بصل
رشة سكر
رشة فلفل أسود

طريقة التحضير
* تشوح قطع الدجاج في الزيت مع رشة ملح
* ثم يضاف البصل والثوم ويشوحو جيدا
* في بولة يخلط صوص الباربيكيو – والصويا والخل البلسمي والكاتشب
* ثم يضاف كل الصوصات على قطع الدجاج وتترك حتى تنضج
* ثم تنشل قطع الدجاج ويضاف المكرونة المسلوقة على الصوص
* ثم تقدم المكرونة وعليها قطع الدجاج وتزين بالبقدونس

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