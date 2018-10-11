الوكالة الدولية: مصر يمكنها توفير 900 مليون دولار سنويا بفضل الطاقة المتجددة

كشف تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن مصر يمكنها أن تنتج 53% من احتياجاتها من الطاقة بواسطة مصادر متجددة من الآن وحتى 2030، مشيرة إلى أن هذا التحول في إنتاج الطاقة قد يجعل الدولة توفر 900 مليون دولار سنويا، بحسب ما نقلت وكالة "أيكوفان" الاقتصادية السويسرية.





ولكن من أجل تحقيق ذلك، فإنه ينبغي على مصر أن تزيد من طموحاتها في هذا القطاع، وهو ما يعني رفع الإنفاقات على الطاقة المتجددة من 2,5 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار سنويا.



