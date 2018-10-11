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منوعات

بالفيديو.. دودة 12 سم تعيش في عين رجل

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
نهى حمدي
من المعروف أن الديدان محل إقامتها داخل المعدة، ولم نسمع في يوم أن هناك دودة يمكن أن تعيش داخل عين إنسان، ولكن هذا ما حدث مع رجل هندي.

فقد ذهب مريض يبلغ من العمر 60 عامًا إلى مستشفى في كارناتاكا بالهند، بعد معاناته من آلام في العين وملاحظته جسمًا غريبًا ينزلق حول عينه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وبعد الفحص اكتشف الطبيب أن هناك دودة طفيلية كبيرة تعيش داخل عين المريض، ليجد الدكتور "سريكانث شيتي" أن أفضل طريقة للعمل هي إزالة الدودة على الفور لأنها كانت تضع بصر المريض في خطر. 

وفي لحظة مثيرة للاشمئزاز قام الطبيب بإزالة تلك الدودة التي تبلغ طولها 12 سم من عين الرجل، وتم تصوير الإجراء المعقد ونشرت اللقطات على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويعرض الدكتور شيتي إزالة الطفيلية بعناية ووضعها في وعاء بلاستيكي، وبعد فحصها اكتشف أن الدودة هي Wuchereria Bancrofti ، وهو نوع من الدودة المستديرة التي تنتشر عن طريق لدغات البعوض.

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