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أخبار العالم

هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بسبب العقوبات على إيران وإعصار مايكل

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
هبطت أسعار النفط بنسبة 2% مساء أمس، الأربعاء، مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية على نطاق واسع.

وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية أنه على الرغم من قلق التجار بشأن تقليص الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية وترقبهم الإعصار مايكل الذي عطل جزء من إنتاج خليج المكسيك.

ووفقا للوكالة، فقد انخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.91 دولار، أي ما يعادل 2,3%، ليستقر على 83,09 دولار.

كما تراجع سعر خام تكساس بـ 1.79 دولار، ليصل إلى 73,17 دولار للبرميل، أي بانخفاض بنسبة 2.4%.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019، ليثير مخاوف من أن الطلب على المنتجات النفطية ربما يتراجع أيضا.

كما توقف 42% من الإنتاج اليومي للنفط الخام في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بسبب إعصار مايكل.

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