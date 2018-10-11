عميد حقوق عين شمس: استعادة هيبة الدولة يرتبط بسيادة القانون

أكد الدكتور ناجى عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين عين شمس، أن استعادة هيبة الدولة ترتبط بشكل كبير للغاية بسيادة القانون، وأن سيادة القانون لن تصبح كاملة في حالة تعلق الأمر بأحكام لا تنفذ، مردفا "أحكام علي ورق فقط".





وأضاف "عبد المؤمن"، في تصريحات أثناء لقائة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الدولة المصرية الأن تسعي لجذب الاستثمار، والمستثمرين داخل الدولة، موضحا أن القانون هو العنصر الرئيسي في اجتذاب المستثمرين للحفاظ على حقوقهم.



