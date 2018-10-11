داعش يقتل 10 ويأسر 35 من مقاتلي سوريا الديمقراطية في دير الزور

سقط 10 قتلى من قوات سوريا الديمقراطية وأسر منهم 35 مقاتلا جراء هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي عليها، هو الأعنف منذ أكثر من شهر.





وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش نفذوا هجوما معاكسا وعنيفا ومتزامنا على محاور التماس بينهم وبين قوات سوريا الديمقراطية في الباجوز، وهجين والمراشدة ومحيط السوسة، شرق محافظة دير الزور، مشيرا إلى أن تبادلا عنيفا للقصف وتفجيرات ضخمة رافقت الهجوم، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.



