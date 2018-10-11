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أخبار العالم

داعش يقتل 10 ويأسر 35 من مقاتلي سوريا الديمقراطية في دير الزور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
حسن محرم
سقط 10 قتلى من قوات سوريا الديمقراطية وأسر منهم 35 مقاتلا جراء هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي عليها، هو الأعنف منذ أكثر من شهر.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش نفذوا هجوما معاكسا وعنيفا ومتزامنا على محاور التماس بينهم وبين قوات سوريا الديمقراطية في الباجوز، وهجين والمراشدة ومحيط السوسة، شرق محافظة دير الزور، مشيرا إلى أن تبادلا عنيفا للقصف وتفجيرات ضخمة رافقت الهجوم، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتابع المركز: أن داعش أسر 35 من مقاتلي سوريا الديمقراطية، كما فر عشرات من قوات هذا الأخيرة نتيجة الهجوم ونفاد ذخيرتهم.

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