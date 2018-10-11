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أخبار العالم

بسبب الهجرة غير الشرعية.. صربيا تلغي الدخول بدون تأشيرة للإيرانيين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:38 ص
صدى البلد
حسن محرم
ألغت صربيا الدخول بدون تأشيرة للإيرانيين بعد حوالي عام على بدء العمل بهذا النظام لتعزيز السياحة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن مرسوما حكوميا نشر في الجريدة الرسمية الصربية جاء فيه: "قررت حكومة جمهورية صربيا إنهاء العمل بقرارها السابق إلغاء التأشيرات لمواطني جمهورية إيران".

وفي أغسطس 2017، قررت بلجراد إلغاء التأشيرات للإيرانيين بهدف تعزيز السياحة وتحسين النمو والوصول إلى أسواق غير أوروبية.

غير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من إيران الذين يسافرون إلى صربيا ويحاولون العبور إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، زاد بشكل كبير منذ تطبيق قرار إلغاء التأشيرات.

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