بسبب الهجرة غير الشرعية.. صربيا تلغي الدخول بدون تأشيرة للإيرانيين

ألغت صربيا الدخول بدون تأشيرة للإيرانيين بعد حوالي عام على بدء العمل بهذا النظام لتعزيز السياحة.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن مرسوما حكوميا نشر في الجريدة الرسمية الصربية جاء فيه: "قررت حكومة جمهورية صربيا إنهاء العمل بقرارها السابق إلغاء التأشيرات لمواطني جمهورية إيران".





وفي أغسطس 2017، قررت بلجراد إلغاء التأشيرات للإيرانيين بهدف تعزيز السياحة وتحسين النمو والوصول إلى أسواق غير أوروبية.



