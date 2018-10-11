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إلهام شاهين: سعيدة بتكريم صديقتي ليلي علوي في مهرجان الخرطوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:04 م
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين و ليلى علوي
حسام الحارتي
قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها ستقدم جائزة التكريم للنجمة ليلى علوي في مهرجان الخرطوم للفيلم العربي الذي يقام فى الفترة من 20 - 25 أكتوبر الجارى.

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» أنه تم تكريمها في دورة المهرجان العام الماضي من زميلتها المقربة الفنانة هالة صدقي، مشيرة إلى أنها تربط بينها وبين هالة صدقي وليلى علوي صداقة قوية.

وأوضحت إلهام شاهين، أنها سعيدة جدا لاختيار صديقة عمرها ليلى علوى لتكريمها في المهرجان، لافتة إلى أن المهرجان شيء مشرف لمصر أمام العالم.

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