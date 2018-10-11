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محافظات

90 مليون جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحي أحياء مدينة الأقصر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
مياة الاقصر تعلن
مياة الاقصر تعلن عن تتفيذ مشروع صرف صحى احياء مدينة الاقصر
شمس يونس
أعلن العميد مهندس يحيى أبو زيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن توقيع عقد تصميم وتنفيذ مشروع صرف صحى أحياء مدينة الأقصر بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع المحركات.

وأضاف أن قيمة الأعمال التقديرية 90 مليون جنيه ومدة تنفيذ 24 شهرًا، وذلك لخدمة 10 نجوع محيطة بمدينة الأقصر محرومة من خدمة الصرف الصحى.

وأردف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الهيئة قامت بنهو إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة رفع الصرف الصحى بنجع أحمد سليم بالحبيل وفتح جميع محابس الشبكات وضخ مياه الصرف الصحى من محطة نجع أحمد سليم إلى محطة المعالجة ايذانًا ببدء وصول خدمة الصرف الصحى لسكان نجع أحمد سليم.

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