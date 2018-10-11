90 مليون جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحي أحياء مدينة الأقصر

أعلن العميد مهندس يحيى أبو زيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن توقيع عقد تصميم وتنفيذ مشروع صرف صحى أحياء مدينة الأقصر بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع المحركات.





وأضاف أن قيمة الأعمال التقديرية 90 مليون جنيه ومدة تنفيذ 24 شهرًا، وذلك لخدمة 10 نجوع محيطة بمدينة الأقصر محرومة من خدمة الصرف الصحى.



