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ريم أشرف تروي كواليس أطول غطسة تحت الماء

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:28 ص
ريم أشرف صاحبة اطول
ريم أشرف صاحبة اطول مده زمنيه بالغطس
أسامة علي
قالت ريم أشرف، صاحبة أطول مدة زمنية بالغطس تحت المياه فى التاريخ، إنها قامت بالغطس لمدة ٥٦ ساعة و٢٥ دقيقة.

وأوضحت "أشرف"، خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهارده" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها بدأت الغطس فى مياه مدينة شرم الشيخ فى عمق ٦ أمتار تحت سطح البحر يوم الاربعاء الساعة ٩ صباحًا وخرجت يوم الجمعة الساعة ٥ مساءً، لافتة إلى أنها كانت تقوم بقراءة القرآن الكريم وتقوم بالرسم ولعب الشطرنج والدومينو.

وتابعت صاحبة الـ١٤ عاما أنها بهذه الغطسة تخطت أطول مدة زمنية سابقة حققتها الاسترالية كرستين كوين صاحبة الـ ٣٨ عاما والمقدرة بـ٥١ ساعة و٢٣ دقيقة.

وأوضحت "ريم"، أنها تدربت على الغطس لمدة ساعات طويلة قبل غطسها لأطول مدة فى التاريخ، مشيرة إلى أن فريقًا من ٢٧ غطاسًا كانوا يتبادلون مرافقتها تحت المياه.

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