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منوعات

أخيرا.. آبل تبتكر أداة لحماية هواتفها من الكسر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:07 ص
صدى البلد
نهى حمدي
توصلت شركة "آبل" لحل ينهي مشكلة كسر الشاشة وشرخها، الأمر الذي يكلف صاحب المحمول كثيرًا من المال لإصلاحه، وذلك عن طريق أداة مغناطيسية ديناميكية، مهمتها حماية الآيفون من الكسر.

حصلت "آبل" على براءة اختراع على تلك الأداة المغناطيسية، والتي وصفتها بأنها عالية التقنية وتستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية، بحيث يتم إيصال المغناطيس الكهربائي بالهاتف لمنع تحطم الأجهزة عند سقوطها على الأرض، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعمل تلك التقنية على تقليل تأثير الهاتف بقوة الارتطام، بحث يشكل المغناطيس طبقة مانعة تفصل بين الأرض والهاتف، وتقول آبل إن الأداة المطورة ستُستخدم في المقام الأول لحماية أجهزة آيباد، ولكن من المحتمل أن يتم استخدامها لحماية هواتف آيفون أيضا.

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