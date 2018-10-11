الصحف السعودية: عشماوي كان مرتبكا ومذهولا لحظة اعتقاله في درنة.. قمة مصرية قبرصية يونانية ترسخ التعاون أمام الأزمات.. روسيا تنفي رغبتها إرسال قوات إلى ليبيا.. واتفاق إدلب يدخل المرحلة الصعبة

- الشرق الأوسط: عشماوي كان مذهولا لحظة اعتقاله في درنة

- الحياة: قمة مصرية قبرصية يونانية ترسخ التعاون في مواجهة الأزمات

- الرياض: ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الصومالي العلاقات الثنائية بين البلدين





سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، الضوء على تفاصيل الدقائق الـ 10 للعملية التي أدت إلى ضبط هشام عشماوي، أكثر الإرهابيين المطلوبين في مصر، والذي كان يقيم في مدينة درنة الليبية.





كما ركزت الصحف أيضا على دخول اتفاق إدلب المرحلة الصعبة، وكذلك إعلان الكرملين عدم نيته إرسال قوات روسية إلى ليبيا.





الصحف اهتمت أيضا بعقد قمة مصرية قبرصية يونانية ترسخ التعاون في مواجهة الأزمات، ولقاء ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء الصومالي.









ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط" التي نقلت عن قائد عسكري ليبي تفاصيل الـ 10 دقائق الأخيرة قبل ضبط هشام عشماوي.





ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط " السعودية عن ناصر أحمد النجدي، قائد كتيبة 169 المكلفة بحماية قاعدة الأبراق الجوية أن عشماوي كان مذهولا ومرتبكا، رغم ملامحه العدوانية الواضحة.





وأضاف القائد: لقد سيطرنا عليه واعتقلناه في وقت وجيز وبطريقة خاطفة دون أن نضطر إلى إطلاق رصاصة واحدة.





وأشار القائد إلى أن العملية لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، منذ لحظة رصد عشماوي الذي كان يسعى للهرب من حي المغار في مدينة درنة، وحتى لحظة الانقضاض عليه.





وتابع النجدي: «قبل عشرة أيام توفرت لدينا معلومات عن احتمال هرب قيادات إرهابية من مخبئها الأخير في مدينة درنة، فوضعنا كمائن ووزعنا جنودنا ليبقوا ساهرين على الوضع، والمساحة كلها لا تزيد على 250 مترًا مربعًا فقط؛ حيث كنا نحاصر المتطرفين من كل جانب».





واستطرد: «اعتزم عشماوي الخروج بعد تضييق الخناق عليهم. لم نكن وقتها نعرف من سيهرب بالتحديد؛ لكن المعلومات كانت تتحدث عن فرار محتمل لقادة للإرهابيين. فعادة ما يهرب القادة ويتركون المقاتلين لمصيرهم المحتوم، وثمة أيادٍ خارجية تساعدهم على الهرب وبحوزتهم وثائق».





وفي الصحيفة أيضا، أوضحت أن اتفاق سوتشي الخاص بإقامة منطقة عازلة في محيط إدلب بشمال سوريا، دخل مرحلة ثانية وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بسحب فصائل المعارضة سلاحها الثقيل من المنطقة.





وينص الاتفاق الذي أبرمه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي الشهر الماضي، على أن تنسحب التنظيمات المتشددة خلال المرحلة الثانية من المنطقة في مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وهو ما يشكل الجزء الأصعب من الاتفاقية.





وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس إلى أن المهلة التي وضعها الاتفاق تنتهي منتصف الشهر، ولم يستبعد أن يتم تمديد هذه المهلة، «لأننا نسعى إلى عمل جيد فعال، وهذا أهم من الالتزام بمواعيد».





وفي صحيفة "الحياة"، بينت أن القمة الثلاثية السادسة لقادة مصر وقبرص واليونان في جزيرة كريت باليونان، أمس، التي شارك فيها الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي والقبرصين نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، رسخت التفاهم المشترك بين الدول الثلاث في ما يتعلق بأزمات المنطقة والسعي الى مواجهتها، في وقت اتفق الزعماء الثلاثة على تعميق التعاون الاقتصادي بين بلادهم، خصوصًا في مجال الطاقة.





واستبق السيسي القمة بجلستي محادثات ثنائية مع أناستاسيادس وتسيبراس عقب وصوله إلى جزيرة كريت صباح أمس.





وشهد القادة الثلاثة مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقات عقب القمة، تناولت التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والتعاون الجمركي الفني والتعليم والمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، والاستثمار.





وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي بعد القمة، إن «القمة الثلاثية، ستمثل دائمًا حصنًا منيعًا في مواجهة التحديات المتصاعدة وعلى رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب الذي يسعى الى تحقيق أهدافه باسم الدين سواء لجهة هدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلًا عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة».





وفي الصحيفة أيضا، أكد الكرملين عدم نيته نشر قوات روسية في ليبيا، في الوقت الذي يشهد الملف تصعيدا خلال المرحلة الأخيرة.





ونفى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد التابع للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشوف، ما نشرته صحيفة «صن» البريطانية عن أن «روسيا تنوي نشر قواتها في ليبيا بشكل سريّ». تزامنًا، كشف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، عن مساعٍ لتعيين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، والمسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جيفري فيلتمان، كمستشار للموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة.





ونفى كوساتشوف، ما نشرته صحيفة «صن» البريطانية بأن روسيا تنوي نشر قواتها في ليبيا.





وقال: «أود الإشارة إلى أن ليبيا تم جرها منذ 7 سنوات إلى الفوضى التي تشهدها حاليا، بما في ذلك كارثة الهجرة الجماعية إلى أوروبا».





وزاد: «الغرب خدع روسيا بشكل مشين في مارس 2011 عندما أقنعها بعدم فرض الفيتو على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص إقامة منطقة حظر طيران في ليبيا، والذي تم استخدامه من قبل دول الناتو لشن ضربات».





وجاء ذلك في الوقت الذي أكد وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي أن البلدان الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا منخرطة في عملية استعادة الاستقرار في ليبيا، التي تهدف إلى استعادة الأمن في الجار القريب الذي يمر يوميًا بأوقات عصيبة.





في غضون ذلك، أحال رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، الاقتراح المتعلق بآلية اختيار المجلس الرئاسي الذي تمت مناقشته وإقراره خلال جلسة رسمية في مجلس النواب، إلى رئيس لجنة الحوار في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج.





ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، التقى رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري.





وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وبحث المستجدات الإقليمية وتطوراتها.





وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد قطان، ونائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء الصومالي.



