ضبط كينية تستقطب الرجال عن طريق الفيس بوك في الغردقة

ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على فتاة كينية الجنسية تدعي م ا ن مواليد 1994 قامت باستقطاب المصريين والأجانب عن طريق صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي.





تلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من العقيد عبد الله عباس رئيس مباحث الآداب يفيد بتمكن الرائد خالد المتولي معاون مباحث الآداب من ضبط فتاة كينية الجنسية مواليد 1994 بمنطقة الكوثر قامت بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت من خلالها صورها الخليعة وفيديوهاتها العارية وأرقام تليفوناتها لممارسة الجنس مقابل 1200 جنيه للساعة لراغبي المتعة الحرام.



