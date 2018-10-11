العثور على عالم مجهول تحت الماء

لقرون طويلة وعمليات البحث الجيولوجية تبحث عن "العالم البركاني المفقود"، وبعد كل هذا الزمان تمكنوا من العثور عليه بالقرب من ساحل ولاية تسمانيا.



جبال ومرتفعات بركانية اكتشفها الباحثون من منظمة "الكومنولث" للبحوث العلمية والصناعية، على بعد 400 كيلو متر من تسمانيا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".



ويبلغ ويصل ارتفاع البراكين الضخمة تحت الماء إلى 3000 متر عن قاع البحر، ولكن، حتى أعلى القمم ما تزال مغمورة تحت الماء على الرغم من هذا الارتفاع.



وأشارت "تارا مارتن" إحدى المشاركات بالدراسة إلى إن "الجبال البحرية تختلف في الحجم والشكل، مع وجود بعض القمم الحادة، في حين أن البعض الآخر يحتوي على هضاب مسطحة وواسعة تنتشر فيها تلال مخروطية صغيرة، ربما تشكلت من خلال النشاط البركاني قديما".



كما قال" إريك ووهلر" دكتور شارك أيضا في الدراسة "في الوقت الذي كنا فيه فوق سلسلة الجبال البحرية، زارت سفينتنا أعداد كبيرة من الحيتان الحدباء والحيتان الطيارة طويلة الزعانف".



وأضاف: "مر علينا نحو 28 حوتا أ في يوم واحد، ثم مجموعة ما بين 60 إلى 80 حوتا من الحيتان الطيارة طويلة الزعانف في اليوم التالي، وذلك أثناء رحلتنا إلى هذه المنطقة".

