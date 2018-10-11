ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

العثور على عالم مجهول تحت الماء

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:57 ص
صدى البلد
نهى حمدي
لقرون طويلة وعمليات البحث الجيولوجية تبحث عن "العالم البركاني المفقود"، وبعد كل هذا الزمان تمكنوا من العثور عليه بالقرب من ساحل ولاية تسمانيا.

جبال ومرتفعات بركانية اكتشفها الباحثون من منظمة "الكومنولث" للبحوث العلمية والصناعية، على بعد 400 كيلو متر من تسمانيا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ويبلغ ويصل ارتفاع البراكين الضخمة تحت الماء إلى 3000 متر عن قاع البحر، ولكن، حتى أعلى القمم ما تزال مغمورة تحت الماء على الرغم من هذا الارتفاع.

وأشارت "تارا مارتن" إحدى المشاركات بالدراسة إلى إن "الجبال البحرية تختلف في الحجم والشكل، مع وجود بعض القمم الحادة، في حين أن البعض الآخر يحتوي على هضاب مسطحة وواسعة تنتشر فيها تلال مخروطية صغيرة، ربما تشكلت من خلال النشاط البركاني قديما".

كما قال" إريك ووهلر" دكتور شارك أيضا في الدراسة "في الوقت الذي كنا فيه فوق سلسلة الجبال البحرية، زارت سفينتنا أعداد كبيرة من الحيتان الحدباء والحيتان الطيارة طويلة الزعانف".

وأضاف: "مر علينا نحو 28 حوتا أ في يوم واحد، ثم مجموعة ما بين 60 إلى 80 حوتا من الحيتان الطيارة طويلة الزعانف في اليوم التالي، وذلك أثناء رحلتنا إلى هذه المنطقة".

ترشيحاتنا

قناة أمريكية: إعصار مايكل يضرب فلوريدا ومخاوف من كارثة بشرية

اليوم .. أولى اجتماعات تضامن البرلمان بدور الانعقاد الرابع

بعد قرار الزراعة بحظر بيع ونقل الدواجن الحية داخل القاهرة والجيزة.. الفلاحين: قرار تأخر كثيرا لخطورتها على صحة المواطنين وعلى قطاع الخدمات البيطرية متابعة مزارع الدواجن

رونالدو يعترف بعلاقته الجنسية مع عارضة الأزياء في لاس فيجاس

بعد قرار الزراعة بإنشاء لجنة فنية للنظر في طلبات تصدير الكلاب للخارج.. الفلاحين: خطر على المواطنين وتصديرها الحل الأمثل للقضاء على الكلاب الضالة

شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

بعد اتفاق اليونان وقبرص على إنشاء منتدى غاز الشرق الأوسط بالقاهرة.. خبراء: قوة مصر بقطاع الغاز باتت تتجلى لكل العالم.. ولدينا بنية تحتية مؤهلة وفريدة بين دول المنطقة

تعرف على صحة حديث مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَه

باب النجار مخلع.. صائدة ثعابين تقع في قبضة كوبرا حتى الموت

أكلات ومشروبات تساعدك على فقدان الوزن في نهاية اليوم

شاهد .. أحمد بدير يداعب مغربية خلال مهرجان السينما والبحر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

ديانا كرزون تستعرض رشاقتها بفستان أخضر ..صور

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

فيديو

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام
الأرصاد: الطقس لطيف على أغلب الأنحاء .. وتوقع بسقوط أمطار
ريم أشرف تروي كواليس أطول غطسة تحت الماء
شاهد.. مذيعة تحمل ابنها الرضيع على ظهرها أثناء تقديمها نشرة الطقس
شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟