ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطيب
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن ليلة أمس شهدت انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 28 بطريق مرسى علم بداية محافظة البحر الأحمر نتيجة السرعة الزائدة، نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وأضاف «هشام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» تم سحب السيارة لتسيير الحركة المرورية ونقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، مناشدا قائدي المركبات بالالتزام بالسرعة المقررة للسيارات وتطبيق قواعد المرور للحد من حوادث الطرق.

وأوضح الخبير المروري، أن الإدارة العامة للمرور بالمحافظات بتكثيف الخدمات المرورية مدعمة بالاوناش والآليات والمساعدات الفنية على كافة الطرق والمحاور والتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث، لافتا إلى أن هناك شبورة مائية في مناطق المسطحات المائية والزراعية.

وأشار إلى أنه اعتبارا من الساعة 12 ليلا اليوم الخميس سيتم إغلاق جزئي للطريق الدائري القادم من القاهرة الجديدة وحتى المنيب في الاتجاهين ولمدة 3 أيام بسبب أعمال إنشاء كوبري مشاه في منطقة الاوتوستراد، منوها إلى أن هناك كثافات مرورية متحركة بمحور صلاح سالم في معظم المناطق بوسط المدينة وكوبري 6 أكتوبر.

ولفت إلى أنه تم ضبط 50 قائد سيارة تحت تأثير مواد مخدرة أثناء قيادة، وتحرير 7 آلاف مخالفة على مستوى الجمهورية ضمن الحملات المرورية.

ترشيحاتنا

أكلات ومشروبات تساعدك على فقدان الوزن في نهاية اليوم

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

3 شخصيات فبركت شائعات حول اختفاء جمال خاشقجي.. ودور مهم لـ قطر والإخوان

تعرف على صحة حديث مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَه

بعد قرار الزراعة بحظر بيع ونقل الدواجن الحية داخل القاهرة والجيزة.. الفلاحين: قرار تأخر كثيرا لخطورتها على صحة المواطنين وعلى قطاع الخدمات البيطرية متابعة مزارع الدواجن

احذر.. الأدوات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

فولفو وNVIDIA توطدان علاقتهما فى الذكاء الاصطناعي

صندوق النقد يطالب الصين باتخاذ هذا القرار تجاه عملتها

محافظ كفر الشيخ: الشهادة المعتمدة شرط منح الموظف العام لقب دكتور

القابضة للنقل البحري: تسليم 13 أتوبيس فاخرا لشركات الركاب الثلاث اليوم

شاهد .. أحمد بدير يداعب مغربية خلال مهرجان السينما والبحر

العراق والأرجنتين في أولى مباريات السوبر كلاسيكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

ديانا كرزون تستعرض رشاقتها بفستان أخضر ..صور

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

فيديو

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام
الأرصاد: الطقس لطيف على أغلب الأنحاء .. وتوقع بسقوط أمطار
ريم أشرف تروي كواليس أطول غطسة تحت الماء
شاهد.. مذيعة تحمل ابنها الرضيع على ظهرها أثناء تقديمها نشرة الطقس
شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟