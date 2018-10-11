المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام

قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن ليلة أمس شهدت انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 28 بطريق مرسى علم بداية محافظة البحر الأحمر نتيجة السرعة الزائدة، نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين.





وأضاف «هشام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» تم سحب السيارة لتسيير الحركة المرورية ونقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، مناشدا قائدي المركبات بالالتزام بالسرعة المقررة للسيارات وتطبيق قواعد المرور للحد من حوادث الطرق.





وأوضح الخبير المروري، أن الإدارة العامة للمرور بالمحافظات بتكثيف الخدمات المرورية مدعمة بالاوناش والآليات والمساعدات الفنية على كافة الطرق والمحاور والتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث، لافتا إلى أن هناك شبورة مائية في مناطق المسطحات المائية والزراعية.





وأشار إلى أنه اعتبارا من الساعة 12 ليلا اليوم الخميس سيتم إغلاق جزئي للطريق الدائري القادم من القاهرة الجديدة وحتى المنيب في الاتجاهين ولمدة 3 أيام بسبب أعمال إنشاء كوبري مشاه في منطقة الاوتوستراد، منوها إلى أن هناك كثافات مرورية متحركة بمحور صلاح سالم في معظم المناطق بوسط المدينة وكوبري 6 أكتوبر.



