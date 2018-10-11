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منوعات

فضيحة جديدة لـ فيس بوك.. قرصنة فيديو واتساب

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
فضيحة جديدة لـ فيس
فضيحة جديدة لـ فيس بوك
رويترز
في فضيحة جديدة لشركة "فيس بوك"، أعلن تطبيق واتساب للتراسل الإلكتروني التابع للشركة أنه أصلح أحدث خللا بمنصته سمحت لمتسللين بالتحكم في تطبيقات مستخدمين عندما ردوا على مكالمات فيديو واردة إليهم.

وجاء الإعلان في أعقاب تقارير من موقعي (زد.دي دوت نت) و(ذا ريجستر) المعنيين بأخبار التكنولوجيا أفادت بأن الخلل، الذي أثر على تطبيقات واتساب بهواتف آبل والهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الخاص بشركة جوجل، جرى اكتشافه أواخر أغسطس الماضي وأن فيس بوك أصلحته في مطلع أكتوبر الحالي.

وقال واتساب، في بيان، أرسل إلى رويترز عبر البريد الإلكتروني "نعمل بصورة منتظمة مع باحثين أمنيين من مختلف أنحاء العالم لضمان أن يظل واتساب آمنا وموثوقا به. أدخلنا على الفور تعديلا على نسخة واتساب الأحدث لحل المشكلة".

وذكر موظف في واتساب مطلع على التعامل مع القضية أنه لا توجد أدلة على أن متسللين استغلوا بالفعل الخلل في شن هجمات إلكترونية.

وقال متحدث باسم شركة جوجل إنها ليست على دراية باستخدام الخلل في شن هجوم قبل إصلاحه.

ويستخدم أكثر من 1,2 مليار شخص حول العالم تطبيق واتساب، الذي يمثل وسيلة مهمة في الاتصالات والتجارة بالكثير من البلدان. واستحوذت فيس بوك على واتساب عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وعانت فيس بوك من سلسلة مشاكل متعلقة بالأمن الإلكتروني العام الماضي، وكشفت النقاب الأسبوع الماضي عن أسوأ اختراق أمني تتعرض له على الإطلاق، والذي أثر على حوالي 50 مليون حساب.

وهوت أسهم فيسبوك 1،2 بالمئة إلى 155.94 دولار أمس.

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