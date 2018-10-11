ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البنك الدولي يحذر من الحرب التجارية بين أمريكا والصين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
رئيس البنك الدولي
رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم
رويترز
عبر جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، اليوم، الخميس، عن قلقه البالغ بشأن التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وحذر من ضرر واضح على النمو العالمي إذا صعدت جميع الدول تهديداتها بفرض رسوم جمركية.

أدلى كيم بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي بإندونيسيا.

وقال كيم إن ثمة حاجة لمزيد من الدراسات لفهم آثار الحرب التجارية على الدول التي تزود الصين بالسلع والخدمات.

ترشيحاتنا

الأرصاد: الطقس لطيف على أغلب الأنحاء .. وتوقع بسقوط أمطار

أخيرا.. آبل تبتكر أداة لحماية هواتفها من الكسر

بلجيكا تسلم الولايات المتحدة جاسوسا استخباراتيا صينيا

أردوغان يتخذ قرارا صادما لترشيد النفقات

بسبب الهجرة غير الشرعية.. صربيا تلغي الدخول بدون تأشيرة للإيرانيين

معيط: إنشاء وحدة جديدة بالوزارة تتبعنا مباشرة لحل مشكلات المستثمرين

مديحة حمدي تجري عملية عاجلة

ترامب: مجلس الاحتياطي الأمريكي جن جنونه

العراق والأرجنتين في أولى مباريات السوبر كلاسيكو

ارتفاع عدد المتوفين في حادث طريق القصير- مرسي علم إلى 5

احذر.. الأدوات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

جوجل تطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي بتغريمها 4.34 مليار يورو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

ديانا كرزون تستعرض رشاقتها بفستان أخضر ..صور

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

فيديو

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام
الأرصاد: الطقس لطيف على أغلب الأنحاء .. وتوقع بسقوط أمطار
ريم أشرف تروي كواليس أطول غطسة تحت الماء
شاهد.. مذيعة تحمل ابنها الرضيع على ظهرها أثناء تقديمها نشرة الطقس
شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟