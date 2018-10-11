البنك الدولي يحذر من الحرب التجارية بين أمريكا والصين

عبر جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، اليوم، الخميس، عن قلقه البالغ بشأن التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وحذر من ضرر واضح على النمو العالمي إذا صعدت جميع الدول تهديداتها بفرض رسوم جمركية.



أدلى كيم بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي بإندونيسيا.



وقال كيم إن ثمة حاجة لمزيد من الدراسات لفهم آثار الحرب التجارية على الدول التي تزود الصين بالسلع والخدمات.