نتنياهو يهاجم أردوغان ويصفه بالديكتاتور

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووصفه بالمتهور والديكتاتور.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، الخميس، أن نتنياهو، هاجم السياسات الخارجية للرئيس التركي أردوغان، وعبر عن تشاؤمه من تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية.



ووفقا للصحيفة العبرية، زعم نتنياهو أن تركيا كانت ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ولكن منذ طرد أنقرة للسفير الإسرائيلي، لا يوجد تنسيق أمني أو تعاون استخباراتي بين البلدين.



وأضاف نتنياهو أن "أردوغان يتخذ قرارات متهورة، وغير منطقية، ثم يصفني بأنني هتلر، بينما يبتعد النظام في تركيا عن الديمقراطية، منذ أن تولى هذا الديكتاتور الحكم بتركيا".