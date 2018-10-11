قطر تتحدى أبو مازن وترسل 150 مليون دولار لحماس عبر غزة

ذكر موقع "كان" العبري، صباح اليوم، الخميس، أن قطر تعهدت لحماس بتمويل الحركة في قطاع غزة، في حال قيام أبو مازن بوقف تمويل القطاع.



وبحسب الموقع العبري، نقلت قطر هذه الرسالة إلى حركة حماس قبل أسبوعين، وأبلغتها بعدم القلق من أبو مازن.



ووفقا للموقع العبري، تأتي هذه الرسالة على ضوء تهديدات عباس بوقف الميزانيات المخصصة لقطاع غزة، إذا لم تسلمه حماس القطاع.



وأشار الموقع العبري، إلى أن أمير دولة قطر، أمر بالأمس، بتحويل مبلغ 150 مليون دولار على وجه السرعة إلى حركة حماس بقطاع غزة.