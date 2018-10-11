الثروة الداجنة تكشف أسباب صعوبة تطبيق قرار تداول وبيع الطيور الحية

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد المجازر الموجودة في الجمهورية يبلغ 300 مجزر، وهى مجازر آلية ونصف آلية ويدوية.





وأشار إلى أن التوزيع الجغرافى للمجازر يختلف من محافظة لأخرى، وأن هناك بعض المحافظات خالية من المجازر مثل محافظة قنا وستواجه صعوبة عند تطبيق التشريع الخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية.





وطالب "عبد العزيز" بضرورة الاستعداد لتطبيق القرار في المحافظات المختلفة والتي لا يتوافر بها مجازر، لضمان النجاح في تطبيق القانون على أرض الواقع، لافتاً إلى أن القانون لن يضار منه أي تاجر أو عامل في مهنة الدواجن.





كما شدد على ضرورة التشديد على الكمائن الشرطية لمنع انتقال الدواجن بين المحافظات وهو ما يستغله البعض من خلال تهريب بعض الطيور بين المحافظات.



