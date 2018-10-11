الخولي: هشام عشماوى المتورط الرئيسي في محاولة تفجير سفارة إيطاليا .. فيديو

قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الايطالية جيدة جدًا فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه كان هناك عملية تخريب متعمدة منذ ثورة 30 يونيو للإخلال بالعلاقات بين البلدين من خلال التفجير أمام السفارة الإيطالية ، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي بقضية جوليو ريجينى.





وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن عودة العلاقات الخارجية بين البلدين وتوطيده يرجع للدور المصرى من خلال سفيرها بإيطاليا، مشيرًا إلى أن البلدين لديهم تحديات أكبر من وقف العلاقات.



