ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الخولي: هشام عشماوى المتورط الرئيسي في محاولة تفجير سفارة إيطاليا .. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الايطالية جيدة جدًا فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه كان هناك عملية تخريب متعمدة منذ ثورة 30 يونيو للإخلال بالعلاقات بين البلدين من خلال التفجير أمام السفارة الإيطالية، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي بقضية جوليو ريجينى.

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن عودة العلاقات الخارجية بين البلدين وتوطيده يرجع للدور المصرى من خلال سفيرها بإيطاليا، مشيرًا إلى أن البلدين لديهم تحديات أكبر من وقف العلاقات.

وأوضح أن ليبيا تشكل خطرا على منطقة الأورو متوسطي بالكامل، مؤكدًا أن هشام عشماوى الذى ألقى القبض عليه فى ليبيا منذ عدة أيام هو المتهم الرئيسي فى محاولة تفجير السفارة الايطالية، بالإضافة إلى أن تدعيم العلاقات امر حتمى وأساسي فى الحرب على الإرهاب فى منطقة الشرق المتوسط ومنطقة الأورو متوسطي بالكامل.

ترشيحاتنا

10 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بخطر السرطان

شاهد .. تحية خاصة لرجل الحرب والسلام خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

تقبيل الأنف ولمس الأكتاف.. أشهر عادات العرب في التحية

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

ديانا كرزون تستعرض رشاقتها بفستان أخضر ..صور

الصحف السعودية: عشماوي كان مرتبكا ومذهولا لحظة اعتقاله في درنة.. قمة مصرية قبرصية يونانية ترسخ التعاون أمام الأزمات.. روسيا تنفي رغبتها إرسال قوات إلى ليبيا.. واتفاق إدلب يدخل المرحلة الصعبة

قناة أمريكية: إعصار مايكل يضرب فلوريدا ومخاوف من كارثة بشرية

رجل دين إيراني يتهم بلاده بالتورط في قتل 402 شخص خلال حادث مكة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

موعد مباراة الزمالك ومنية سمنود في كأس مصر والقنوات الناقلة

شاهد.. مذيعة تحمل ابنها الرضيع على ظهرها أثناء تقديمها نشرة الطقس

المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري من القاهرة الجديدة وحتى المنيب 3 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة شخص في انقلاب سيارة أعلى كوبري ناهيا.. صور

الري: 210 آلاف حالة إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل

الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون في لندن ..صور

اللون الأزرق المخملي يزيد من فخامة منزلك

فيديو

الرئيس السيسي يبكي على الهواء .. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر يهدى للسيسي كتاب رجال الفرقة 19.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
بث مباشر.. وقائع الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟