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برلمان

برلماني: القمة الثلاثية بكيريت تؤكد أطر التعاون مع قبرص واليونان

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
أمينة الدسوقى
قال اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، إن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه القبرصى واليونانى فى جولتها السادسة منذ أن تأسست فى القاهرة عام 2014 تأتى لتأكيد أطر التعاون السياسى والاقتصادى والتنموى بين الدول الثلاث وقد شهدت هذه القمة وعلى مدار جولاتها الماضية تأسيسا قويا لتحالف دولي إقليمي يربطه البحر المتوسط ويربط مصر بدول جنوب الاتحاد الأوروبي وترسيخا للعلاقات التاريخية التي جمعت الشعوب الثلاثة. 

وأضاف الجمال فى بيان، "لقد كانت اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين كل من مصر وقبرص واليونان فاتحة خير على كل الأطراف بما أثمرت عنه من اكتشافات بترولية وغازية عملاقة سواء فى حقل ظهر بمصر أو حقل افروديت بقبرص كما وأن التعاون الثقافى والتعليمى والسياحى كان له عظيم الأثر فى العلاقات بين الدول الثلاث". 

وتابع عضو مجلس النواب، أن القضايا العربية كانت حاضرة فى أجندة الرئيس السيسي على طاولة القمة لاسيما القضية الفلسطينية والتأكيد من كل الأطراف على ضرورة الحل العادل واسترداد حقوق الشعب الفلسطينى، وكذا القضية الليبية واتفاق الجميع على ضرورة التوصل لحل سياسى للأزمة هناك دون تدخلات خارجية، وكذا التعاون فى مكافحة الإرهاب والتطرف. 

واستطرد، أن هذه القمة، حلقة متصلة من حلقات السياسة الخارجية النشطة التى يتبناها الرئيس السيسي عربيا وإفريقيا ومتوسطيا ودوليا وبما أعاد لمصر مكانتها المرموقة على الساحة الدولية.

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