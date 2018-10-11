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محافظات

وكيل زراعة أسيوط: تسليم 160 ألف كارت فلاح لتوزيعها على فروع البنك

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
كارت الفلاح
كارت الفلاح
إيهاب عمر
أكد المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة باسيوط انه تم تسليم 160 ألف "كارت فلاح" لمختلف فروع بنوك القرية بمحافظة أسيوط.

وأضاف سرور في تصريح لـ"صدى البلد" أن إجمالي الحيازات الزراعية بمحافظة أسيوط بلغ 230 ألف حيازة، وتم استيفاء المستندات المطلوبة لـ 198 ألفا و500 حيازة، وصل منهم 160 ألفا، وتم تسليمها الى فروع بنك القرية بمختلف قرى المحافظة استعدادا للبدء في تسليم الكروت لأصحاب الحيازات وتفعيل الكارت.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن منظومة كارت الفلاح سوف تسهم بشكل كبير في عدم التلاعب في مخصصات دعم المزارعين وإيصال الدعم للمزارع بصفة مباشرة دون تلاعب فيه.

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