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اقتصاد

سعر الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11 اكتوبر 2018

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الخضراوات، استقرارا خلال تعاملات، اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، في أسواق العبور والجملة.

وتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس بين 5.8 إلى 7 جنيهات، والبصل بين 4 إلى 5.5 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات، والفاصوليا بـ13 جنيها، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والخيار بـ3 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البامية الى 13 جنيهًا، والباذنجان البلدي بـ4 جنيهات، والفلفل الألوان بـ27 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فسجلت المانجو الكيت سعرا يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا، والعويس الأعلى جودة من 24 لـ30 جنيها، والخوخ المستورد 20 جنيها، والجوافة 5 جنيهات والرمان 6 جنيهات، والتين 11 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح فبلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيها، والتفاح الجولدن 20 جنيها، والتفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح السلمي بـ15 جنيها.

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