أزمة على الإنترنت بسبب خليجيات يدخن الشيشة.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادما، تسبب في حالة غضب على الإنترنت فى الساعات الماضية، حيث أظهر مجموعة من النساء الخليجيات يدخنّ الشيشة بالقرب من مول تجاري.



وزعم البعض أن الفيديو تم تصويره فى دولة الكويت، وهو الأمر الذى تسبب بحالة من الغضب لظهور مثل هذا التصرف المكروه.



من ناحية أخرى، قال مدير الهيئة العامة للبيئة في الكويت محمد العنزي، إن تدخين الشيشة بمكان عام في الكويت محظور ومخالف للقانون، كما يتم دفع غرامة مالية عليه.



