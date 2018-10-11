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رياضة

تعرف على حكام مباريات كأس مصر اليوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، أسماء حكام مباريات اليوم، الخميس، ضمن دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، على النحو التالي:

سموحة × الألومنيوم: إبراهيم محجوب ويعاونه محمود حسين وكريم السعيد، وخير الله سليمان حكما رابعا.

نجوم المستقبل × حرس الحدود: محمود دسوقي ويعاونه شريف عبد الله ومحمد عبد العظيم (منوفية)، ومصطفى مدحت حكما رابعا.

الاتحاد × بورتو السويس: محمود رشدي ويعاونه محمد جاد ومحمد مصطفى، وهيثم الشريف حكما رابعا.

طلائع الجيش × القناة: محمد القلاوي ويعاونه محمد الحاج وعمرو سعد، ومصطفى القفاص حكما رابعا.

الزمالك × مركز شباب منية سمنود: عبد العزيز السيد ويعاونه عدي عيد وإيهاب فخري، وهاني أمين حكما رابعا.

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