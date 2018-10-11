تعرف على حكام مباريات كأس مصر اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، أسماء حكام مباريات اليوم، الخميس، ضمن دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، على النحو التالي:



سموحة × الألومنيوم: إبراهيم محجوب ويعاونه محمود حسين وكريم السعيد، وخير الله سليمان حكما رابعا.



نجوم المستقبل × حرس الحدود: محمود دسوقي ويعاونه شريف عبد الله ومحمد عبد العظيم (منوفية)، ومصطفى مدحت حكما رابعا.



الاتحاد × بورتو السويس: محمود رشدي ويعاونه محمد جاد ومحمد مصطفى، وهيثم الشريف حكما رابعا.



طلائع الجيش × القناة: محمد القلاوي ويعاونه محمد الحاج وعمرو سعد، ومصطفى القفاص حكما رابعا.



الزمالك × مركز شباب منية سمنود: عبد العزيز السيد ويعاونه عدي عيد وإيهاب فخري، وهاني أمين حكما رابعا.



