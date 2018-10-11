البورصة تخسر 17.5 مليار جنيه بعد ربع ساعة من بدء جلسة التداول

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى حاد لكل المؤشرات، متأثرة بتراجع أغلب البورصات العالمية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 17.5 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.



تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.17%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.17%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.1%.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.28%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.62%.