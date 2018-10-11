محافظ أسيوط يخصص أتوبيسات لنقل مرضى الغسيل الكلوى بأبوتيج لمستشفى صدفا

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى أسيوط العام "الشاملة "ومستشفى أبوتيج المركزى للوقوف على الانتهاء من أعمال التطوير فى مواعيدها المقررة ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توفر الادوية والاجهزة الطبية.





بدأ المحافظ جولته المفاجئة بتفقد قسم العناية المركزة بمستشفى أسيوط العام "الشاملة "مشيدا بحسن معاملة المرضى وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالقسم وتابع سير العمل بقسم المبتسرين للوقوف على الخدمات المقدمة للاطفال معلنا تكريم الدكتورة ليلى محمد اليونسى بقسم العناية المركزة والدكتور أسامة محمد على بقسم المبتسرين تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى العمل.





وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بأقسام المستشفى فى مواعيدها المحددة لعدم تعطيل العمل باقسام المستشفى المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى واستيعاب الضغط على مستشفيات الصحة.



