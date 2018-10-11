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رياضة

الشباب والرياضة تنظم ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بالإسكندرية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
ريهام بكير
تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ملتقي لتوظيف الشباب فى شركات القطاع الخاص بعد غد السبت بمركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية. 

ويأتي الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتبدأ فعالياته من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.

ويقدم الملتقى العديد من فرص العمل في مختلف المجالات للشباب حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل فى مجموعة من شركات القطاع الخاص، وعدد من المصانع المشاركة فى الملتقى

وتدعو وزارة الشباب والرياضة شباب الإسكندرية للإقبال على الملتقى للتعرف على الوظائف المعلنة من قبل شركات القطاع الخاص والالتحاق بفرص العمل المناسبة لهم، فضلا عن المشاركة في الدورات التدريبية في المهارات الحياتية وكتابة السيرة الذاتية والتي ستقام على هامش الملتقى.

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