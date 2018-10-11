الشباب والرياضة تنظم ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بالإسكندرية

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ملتقي لتوظيف الشباب فى شركات القطاع الخاص بعد غد السبت بمركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية.





ويأتي الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتبدأ فعالياته من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.





ويقدم الملتقى العديد من فرص العمل في مختلف المجالات للشباب حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل فى مجموعة من شركات القطاع الخاص، وعدد من المصانع المشاركة فى الملتقى .



