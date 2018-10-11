العاملون بمستشفى ساقلتة في سوهاج يستغيثون بوزيرة الصحة من عجز الأطباء

تقدم عدد من الأطباء العاملين بمستشفى ساقلتة المركزى التابع لمحافظة سوهاج باستغاثة عاجلة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب وجود عجز بالأطباء منذ 5 سنوات.



وأكد الأطباء خلال رسالتهم التي تقدموا بها عن طريق خدمة شكاوى "صدى البلد"، أن المستشفى به عجز شديد في الأطباء وبالأخص تخصصات الجراحة والعظام والباطنة، وذلك منذ 5 سنوات، ما يدفع عددا من الأطباء إلى التواجد فى حجرات الاستقبال والنوبتجية، وهذا ليس من اختصاصهم، ومن يتخلف عن الحضور أو يرفض يتم عمل محاضر بمراكز الشرطة لهم.



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