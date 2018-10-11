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برلمان

مشروع قانون لهدم العقارات التي مر على بنائها 60 عاماً

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:12 م
عقار قديم
عقار قديم
أمينة الدسوقى
قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه يعد مشروع قانون يقضي بإزالة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضى ومضى على بنائها 60 عامًا وتمثل خطرًا داهمًا على السكان القاطنين بها، وستتم إزالتها بقوة القانون الجبرية بدلاً من الإجراءات العقيمة.

وأضاف "كدوانى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا المقترح ستتم مناقشته بالتزامن مع مناقشة قانون البناء الموحد، مؤكدًا أن فكرة المشروع تتناول العقارات التى تكون فى وضع مخل وآيلة للسقوط، ولم تنفذ قرارات إزالتها نظرًا للإجراءات العقيمة.

وأكد النائب أن مشروع القانون لا يُطبق على المنشآت ذات الطابع التراثى، ولكنه يسير على العقارات السكنية فقط حفاظا على الأرواح، وفيما يخص موقف السكان القاطنين بتلك العقارات، أشار كدوانى إلى أن الدولة تكفل تسكين هؤلاء المواطنين فى سكن اجتماعي بدلاً من أن يسقطون ضحايا العقارات الآيلة للسقوط.

وأضاف النائب أنه من المقرر أن يتقدم بهذا المشروع خلال جلسة البرلمان المقرر انعقادها فى 21 أكتوبر الجارى.

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