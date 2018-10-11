منافسات ومواجهات مصر اليوم في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

تستأنف اليوم، لقاءات اليوم الخامس من منافسات أولمبياد الشباب، المقامة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بالأرجنتين.





ويخوض نجوم مصر في العديد من الألعاب، منافسات اليوم، كالتالي:





أولا: يلعب منتخب الكرة الطائرة الشاطئية سيدات أمام جواتيمالا.





ثانيا: تخوض إنجى أبو زيد منافسات السباحة.





ثالثا: يلعب كلا من مؤمن معروف وسلمى وائل في الشراع.





رابعا: يلعب عبدالرحمن خلف فى التايكوندو .





خامسا: تلعب نعمة سعيد فى منافسات رفع الأثقال.





سادسا: تخوض رنا خالد منافسات ألعاب القوى.



