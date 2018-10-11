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رياضة

منافسات ومواجهات مصر اليوم في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:18 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تستأنف اليوم، لقاءات اليوم الخامس من منافسات أولمبياد الشباب، المقامة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بالأرجنتين.

ويخوض نجوم مصر في العديد من الألعاب، منافسات اليوم، كالتالي:

أولا: يلعب منتخب الكرة الطائرة الشاطئية سيدات أمام جواتيمالا.

ثانيا: تخوض إنجى أبو زيد منافسات السباحة.

ثالثا: يلعب كلا من مؤمن معروف وسلمى وائل في الشراع.

رابعا: يلعب عبدالرحمن خلف فى التايكوندو .

خامسا: تلعب نعمة سعيد فى منافسات رفع الأثقال.

سادسا: تخوض رنا خالد منافسات ألعاب القوى.

سابعا: يسارك عبدالله جلال وعبدالرحمن سامح فى منافسات السباحة.

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