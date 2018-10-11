تعادل الأزوري مع أوكرانيا وصفقة ميلان.. الأبرز في صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الخميس، على فشل المنتخب الإيطالي مجددا في تحقيق الفوز بعدما تعادل مع أوكرانيا وديا "1-1".



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ميلان، ضربة في ريو.. التعزيز الجديد من الروسونيري يصل من فلامينجو".. وأضافت "حسم صفقة باكيتا، صانع الألعاب يذكرنا بكاكا.. ليوناردو يحرق السباق مع باريس وليفربول.. أفضل لاعب في كرة القدم البرازيلية يكلف 35 مليون يورو".



وتابعت "إيطاليا لا تفوز.. تفتقر للواقعية، تقدموا عن طريق بيرنارديسكي لكن أوكرانيا عادلت 1-1".. وأضافت الصحيفة "مكينة المال للنيراتزوري.. إنتر بين الكأس والإيرادات تجلب 54 مليونا.. دخل دوري أبطال أوروبا هو 44.2 والبقية من سان سيرو".



وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "لمحات من الأزوري.. في جنوى، إيطاليا تظهر بشكل جميل لمدة ساعة، وهدف بيرنارديسكي ليس كافيًا ضد أوكرانيا: 1-1".. وأضافت "مانشيني: استحقينا الفوز.. ويوم الأحد في بولندا نراهن على وضع (السيريا أ) في بطولة دوري الأمم".



وقالت الصحيفة "ميلان: باكيتا.. موهبة فلامينجو ستصل في يناير، بعد منافسة مع باريس سان جيرمان.. أمس أجري الفحص الطبي في ريو، وسيكلف النادي 35 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافاَت.. الهدف المقبل هو رامسي، باكايوكو في الميزان".



وأكملت "يوفنتوس يرد برابيوت.. عقده سينتهي في الصيف، باراتيسي يريد أن يضمه كلاعب حر، لكن هناك برشلونة أيضا".. وختمت "فينتورا إلى كييفو، يبدأ من -1.. في سن الـ70، يعود إلى كرة القدم التي أدارت له ظهرها بسبب كأس العالم".



وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "إيطاليا تختفي، خيبة الأمل في جنوى، الأزوري لا يعرف كيف يفوز: فقط 1-1 مع أوكرانيا.. باريلا وبيرنارديسكي هما الأضواء الساطعة فقط".. وأكملت "تورينو يتحرك من أجل كاندريفا.. يتواصلون مع إنتر في يناير".



وختمت "انقلاب ميلان من أجل باكيتا.. موهبة فلامينجو سينضم مقابل 35 مليون يورو، الفحص الطبي انتهى، كاكا وإنييستا هم أبطاله".

