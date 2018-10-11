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السيسي: 2011 علاج خاطئ لتشخيص خاطئ .. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب علينا بناء وعينا للتصدى للمخاطر والإرهاب الذين يحاربون مصر فكريًا، مؤكدًا أنه جزء كبير من التحدى الذى تواجهه مصر هو بناء الوعى لدى الشباب والشعب.

وأشار السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية المنعقدة منذ قليل، إلى أنه إذا كنا مهتمين بحفظ وأمن البلاد وأهميتها يجب علينا توضيح الصورة الحقيقية لمصر.

وأكد الرئيس أن 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، حيث إنه تم تقديم للناس صورة بأن الأمور تتغير بسهولة، مؤكدًا أن ذلك لم ولن يحدث وأن الأمر ليس بهذه السهولة.

وأردف أنه يتابع ما يحدث فى مصر فى كل ظروفها وأسباب تعثرها، مضيفًا "كنت بتابع عشان يبقى عندى  الإرادة للقرار اللى باخده عشان ما اخودش مصر وادخلها فى الحيط".

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