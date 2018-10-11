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السيسي: حربنا لم تنته بعد لكن الأدوات والوسائل تغيرت.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المعركة والحرب لم تنته بعد، لكن الأدوات والوسائل والعدو تغير وأصبح داخلنا، لافتًأ إلى أننا ندخل عامنا السادس من القتال والحرب ضد الإرهاب.

وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أننا حققنا نجاحا وتقدما كبيرا، والمعركة الأكبر منها حاليا "هل يا ترى الصورة الكلية للواقع في مصر تتطور بتطورات الواقع أم انشغلنا عن هذا الأمر رغم وجود جرعات الوعي".

وشدد الرئيس السيسي على أن المعركة لم تنته بعد، وأننا بحاجة دائما لرؤية الصورة الكلية مع الوعي الحقيقي لما نمر به، ليصاغ داخل نفوس المصريين الأسوياء.

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