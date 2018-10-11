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أخبار البلد

وزير الطيران: دمج عدد من الشركات التابعة للوزارة توفيرا للنفقات

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:10 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري
نورهان خفاجي
أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أنه تم دمج عدد من الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وعددهم 9 شركات قابضة، وذلك توفيرا للنفقات وتدعيما الخبرات المتداولة بين الشركات.

وأكد المصري، خلال لقائه مع الصحفيين بالمطار، أن الدمج بين الشركات لن يؤثر على العمالة الموجودة في قطاع الطيران الآن، مشيرا إلى أن القطاع يشهد تطويرات كبيرة ستحتاج إلى عمالة كبيرة.

وأضاف، أنه يتم عمل الدراسات حاليا للدمج وتبادل العمالة والخبرات بين الشركات، مؤكدا أن ذلك سيقلل عدد القيادات ويسمح بتبادل الخبرات والتساوي بين جميع العاملين.

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