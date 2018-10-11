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برلمان

عابد يناقش مع نائبة رئيس البونسدتاج الألماني أوضاع حقوق الإنسان في مصر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:18 م
علاء عابد مع البرلمانية
علاء عابد مع البرلمانية الألمانية
فريدة محمد
التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب علاء عابد بحضور السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا بنائبة رئيس البونسدتاج الألماني بترا باو، وقد شهد اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعة تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما عكس اللقاء في مجمله المستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، خاصة علي صعيد توطيد علاقات التعاون بين البرلمانيين والتي أثمرت علي مدار الفترة الأخيرة في تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين.

وحرصت نائبة رئيس البونسدتاج الألماني علي التعرف من النائب علاء عابد علي التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة علي مختلف الأصعدة وبالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان علي وجه الخصوص، حيث قام رئيس لجنة حقوق الإنسان بتقديم عرض مفصل حول تطورات الأوضاع في مصر علي مدار الفترة الأخيرة، عارضًا للإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الخمسة الماضية وعلي رأسها استكمال بناء مؤسسات الدولة ووضع دستور إلي جانب عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بما أسفر عن انتخاب أكبر برلمانات مصر تمثيلًا والذي يضم 163 نائبًا من الشباب و90 نائبة، مؤكدًا في هذا الإطار علي المساعي الجادة الهادفة لتعزيز وترفيع حقوق الشباب والمرأة علي مختلف الأصعدة.

كما استعرض عابد التقدم الذي تم تحقيقه علي صعيد تعزيز الحريات وأوضاع حقوق الإنسان علي الرغم من التحديات التي تواجهها مصر خاصة علي صعيد محاربة الإرهاب والتطرف، وسعي مصر في هذا الإطار لتحقيق التوازن بين الحفاظ علي حقوق الإنسان وتعزيزها ومحاربة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار، مؤكدًا أيضًا علي الدور الرقابي الهام لمجلس النواب والتشريعات الهامة التي صدرت عنه في هذا الإطار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهود المبذولة لمزيد من تطوير أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان كذلك لما تم تحقيقه من تقدم علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وعلي صعيد آخر حرص النائب علاء عابد علي تسليط الضوء علي الجهود الضخمة التي تبذلها مصر والمصريين متمثلة في تحول مسئولية استضافة 5 مليون لاجيء من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، مؤكدًا علي حصول اللاجئين في مصر علي نفس الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل التي يحصل عليها المصريون.

وفي نهاية اللقاء أعربت نائبة رئيس البوندستاج الألماني عن تطلعها لمواصلة الحوار بين البلدين وعلي صعيد تبادل الزيارات بين البرلمانيين.

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