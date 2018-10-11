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حوادث

ضبط عامل بصيدلية لحيازته أدوية محظورة في الغردقة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:39 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي، من إلقاء القبض على عامل بإحدى الصيدليات الشهيرة في الغردقة، لحيازته أدوية بشرية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها، تم تحرير المحضر رقم 10112 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "ضياء الدين م ش" 26 سنة - عامل بإحدى الصيدليات الشهيرة، لحيازته أدوية بشرية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية مجهولة المصدر مهربة جمركيا وأدوية غير مصرح بتداولها داخل الصيدليات العامة وذلك بداخل مخزن غير مرخص من وزارة الصحة.

كما تم ضبط بحوزته 19 "أمبول"، و32 قرص جدول 1 مخدرات، و520 "أمبول" وعبوة وقرص جدول 2 مخدرات مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و21218 عبوة وأقراص وأمبول "غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر"، و384 قرصا وعبوة مسرح بتداولها ووجدت بمكان غير مرخص وغير متوافر به الاشتراطات الصحية، و20 قرصا وعبوة غير مصرح بتداولها بالصيدليات العامة.

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