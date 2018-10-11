الرئيس السيسي: هدفي تشكيل وعي حقيقي للمواطنين بحجم التحديات.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعداد السكاني المتزايد يعد تحديا كبيرا أمام مستقبل مصر، مضيفًأ: "إذا استمرينا بهذه الطريقة لن يكون هناك تحسن حقيقي في الواقع".





وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة، اليوم الخميس: "هل ممكن في دولة تقوم في ظل هذا التحدي؟!".



