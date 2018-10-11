الرئيس السيسي: هدفي تشكيل وعي حقيقي للمواطنين بحجم التحديات.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعداد السكاني المتزايد يعد تحديا كبيرا أمام مستقبل مصر، مضيفًأ: "إذا استمرينا بهذه الطريقة لن يكون هناك تحسن حقيقي في الواقع".
وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة، اليوم الخميس: "هل ممكن في دولة تقوم في ظل هذا التحدي؟!".
وأكد الرئيس السيسي أنه يهدف إلى تشكيل فهم للمواطنين ومن حق المسئولين سماع وتشكيل وعي حقيقي بحجم التحدي الذي نعيشه، فما يتم إنجازه في الوقت الحالي إذا لم يكن هناك التفاف من المصريين حوله أي حاجة هتتبني ممكن تتهد".