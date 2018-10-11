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برلمان

برلماني: الفلاح أصبح فريسة في يد التاجر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:17 م
الفلاح المصري
الفلاح المصري
ماجدة بدوي
قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه تمت زراعة "قطن أمريكى" فى مصر عام 2011، الأمر الذي سبب خسائر فادحة للمزارعين، لافتًا إلى أن الفلاح أصبح خلال تلك الفترة فريسة في يد التاجر.

وطالب في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم برئاسة النائب رائف تمراز وكيل اللجنة وبحضور وزيري الزراعة الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق بتحديد جهة الاستلام وإلزام الشركة القابضة لاقطان لاستلام القطن.

وأكد النائب أن: "لدينا 500 ألف فدان مزروعة بالقطن كثيف الإكثار في وجه بحري ويجب على وزارة المالية توفير الدعم للشركة القابضة للأقطان بفائدة لا تتعدي 5%".

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