برلماني: الفلاح أصبح فريسة في يد التاجر

قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه تمت زراعة "قطن أمريكى" فى مصر عام 2011، الأمر الذي سبب خسائر فادحة للمزارعين، لافتًا إلى أن الفلاح أصبح خلال تلك الفترة فريسة في يد التاجر.





وطالب في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم برئاسة النائب رائف تمراز وكيل اللجنة وبحضور وزيري الزراعة الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق بتحديد جهة الاستلام وإلزام الشركة القابضة لاقطان لاستلام القطن.



