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مرأة

دراسة: الممرضات يقضين ساعات طويلة فى الأعمال الإدارية والمكتبية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:01 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أ ش أ
قال رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا سيمون ستيفنز"، إن الممرضات يقضين وقتا أطول للإنتهاء من الأعمال الإدارية مقارنة باعتنائهم بالمرضى.. وأوضح أن متوسط قضاء عامل الصحة المجتمعى الآن هو 87 يوما فى السنة فقط فى الإتصال المباشر مع المرضى مقارنةً بـ 88 يومًا في العمل الإدراي.

وأضاف سيمون ستيفنز، فى مؤتمر عقد في مانشستر أن الوضع "المحبط بشكل كبير، " كانت إحدى القضايا العديدة التي تحتاج إلى التعامل معها في الخطة طويلة الأجل للخدمة الصحية، محذرا من أنه لا يجب تبديد 20 مليار جنيه استرليني في السنة لمصلحة الصحة العامة، قائلًا إن المدرسين أو الشرطة قد "ينظرون إليها بشيء من الغيرة".

وتابع "إن بقية البلاد تتطلع إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية لضمان استثمار هذا المال بحكمة كبيرة.. وأكد ستيفن: يتعين علينا إعادة التفكير فى الكثير من الجوانب الأساسية لكيفية تقديم الرعاية الطبية ، وكيف تعمل فرقنا من موظفى الخطوط الأمامية .

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