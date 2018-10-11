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هاشتاج الندوة التثقيفية الأكثر تداولا في تويتر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس، وقائع الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج بعنوان#الندوة_التثقيفية ، وتصدَّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى "الرئيس السيسي نعيش الآن معركة مع عدو غير واضح #الندوة_التثقيفية"

وغرد آخر"عجبني اوي كلمة البطل محمد مبارك اللي فقد بصره في عمليات سيناء فقدت البصر لكن الحمد لله لم افقد البصيرة #الندوة_التثقيفية".



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