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السيسي للمصريين: حافظوا على مصر زي ما أبطالنا حافظوا عليها .. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين فى حرب أكتوبر على ما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن ومن أجل حفظ السلام للأجيال القادمة، موضحًا أن جنود القوات المسلحة الذين حاربوا 6 سنوات فى 67 فى الجيش لم يحصلوا على أى مقابل.

وقال "السيسي" خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، نعمل على صياغة الوعى الحقيقى للمشهد الحالى فى عقول المصريين.

وأوضح "الرئيس السيسي" أن الشعب المصري كله عاش كل تفاصيل حرب أكتوبر 73، متابعًا: "أنا أبقى راكب عربية سيات وأنت راكب عربية مرسيدس وأسبقك متقولش برافو!!".

وأضاف أن المعركة لم تنته ولكن تغيرت الأدوات والوسائل، موجهًا للمصريين: "تتخلوا عن مصر ولا تقفوا معاها.. زى ماهما حافظوا عليها انتوا كمان مطلوب منكم كده".

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