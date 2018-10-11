رئيس الدلتا لبنجر السكر يكرم العاملين الفائزين بكأس الجمهورية للشركات

كرم الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، العاملين الذين شاركوا فى بطولة الجمهورية للشركات رقم "51"، وحصلوا على مراكز متقدمة فى البطولة.





وشاركت شركة الدلتا لبنجر السكر بالعديد من الفرق بالبطولة منها "سباحة قصيرة رواد، كرة ماء 35 سنة ، وكرة ماء 45 سنة ، وتنس أرضي عمومى، وتنس أرضي 35 سنة رواد، وإسكواش عمومى، وإسكواش 35 سنة ، إسكواش 40 واسكواش 50 سنة ، وكاراتيه كاتا عمومى.





فيما حصل كل من فريق اسكواش35 سنة ، وفريق كرة الماء 35 سنة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، واستلموا الميداليات البرونزية وكأس بطولة المركز الثالث.



